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تعليق مؤثر لـ "أديب" على وفاة عزت أبو عوف

الحياة السياسية

اديب
اديب

عمرو محمد

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وفاة الفنان عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

علق الإعلامي عمرو أديب، على وفاة الفنان عزت أبو عوف عقب وفاته فجر اليوم بعض صراع طويل مع المرض.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "عزت أبو عوف كان فارسا نبيلا، راجل بمعنى الكلمة، فنان محترم، وصديق وفى حقيقى".

وتابع: "هذا المعدن النادر من الرجال عملت معه لسنوات طويله تعلمت منه فيها معنى الإخلاص للعمل تحت أي ظرف".

وأتم تغريدته بقوله: "رحم الله مستر عزت كما كنت أناديه دائما وستظل دائما ذكراه بيننا طيبة عطرة".

ورحل فجر اليوم الفنان عزت أبوعوف، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع كبير مع المرض، داخل أحد المستشفيات الخاصة التى مكث بها نحو شهر ونصف .

 


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