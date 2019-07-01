» التعليم تتوصل لمسربى اللغتين الإيطالية والألمانية

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توصل فريق الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة إلى ضبط الطالبين المسئولين عن تصوير مقطع فيديو لمدة 5 ثوانٍ لأسئلة امتحان اللغة الإيطالية ومقطع آخر لمدة 4 ثوانٍ للغة الألمانية.

وقال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم ضبط الطالبين المسئولين عن تصوير الأسئلة، ولم يكشف عن هويتهما.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الإثنين، خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 591 ألفًا و798 طالبا/ طالبة، على النحو التالي: اللغة الصينية "56 طالبا/ طالبة"، واللغة الإسبانية "6 آلاف و161 طالبا/ طالبة"، واللغة الإيطالية "41 ألفا و666 طالبا وطالبة"، واللغة الألمانية "102 ألف و471 طالبًا/ طالبة"، واللغة الفرنسية "439 ألفًا و253 طالبًا/ طالبة"، واللغة الإنجليزية "ألفان و191 طالبًا/ طالبة"، وخلال الفترة الثانية يؤدون الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي 597 ألفا و380 طالبًا/ طالبة.

كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مقاييس المفاهيم في مادة الأحياء، ومقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة، والتربية الوطنية بإجمالي 373 طالبًا/ طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 190 طالبًا/ طالبة.

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