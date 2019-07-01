بعثة الزمالك تطير لـ"قبرص"

محمد عبد الحارس
تغادر بعثة الزمالك بقيادة خالد جلال، إلى قبرص اليوم استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي، قبل استئناف مباريات الفريق بالدوري أمام الأهلي والجونة والإسماعيلي شهر يوليو المقبل.
وتضم بعثة الفريق:
حراسة المرمى: عماد السيد – عمر صلاح – محمود عبد المنصف
خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى – حمدي النقاز- محمود الشحات مساك 97 – يوسف محمود مساك 2000 – بهاء مجدي – حازم إمام – كماتشو
خط الوسط: محمود عبد العزيز – محمد حسن – يوسف حسن وسط 98- محمد إبراهيم – يوسف أوباما – إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي – مصطفى فتحي – محمد عنتر – أحمد سيد زيزو
خط الهجوم: عمر السعيد – حميد أحداد.
عصر03:42 م
فجر
03:18
شروق
04:59
ظهر
12:04
عصر
15:42
مغرب
19:08
عشاء
20:38