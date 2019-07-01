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لبدء معسكره الخارجي..

بعثة الزمالك تطير لـ"قبرص"

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تغادر بعثة الزمالك بقيادة خالد جلال، إلى قبرص اليوم استعدادًا لخوض معسكر الإعداد الخارجي، قبل استئناف مباريات الفريق بالدوري أمام الأهلي والجونة والإسماعيلي شهر يوليو المقبل.

وتضم بعثة الفريق:

حراسة المرمى: عماد السيد – عمر صلاح – محمود عبد المنصف

خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى – حمدي النقاز- محمود الشحات مساك 97 – يوسف محمود مساك 2000 – بهاء مجدي – حازم إمام – كماتشو

خط الوسط: محمود عبد العزيز – محمد حسن – يوسف حسن وسط 98- محمد إبراهيم – يوسف أوباما – إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي – مصطفى فتحي – محمد عنتر – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر السعيد – حميد أحداد.


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