» اختفاء مهاجمة منتخب سويسرا في ظروف غامضة

01 يوليه 2019 - 12:01 م

أعلن نادي يونج بويز السويسري، فقدان فلوريانا إسماعيلي مهاجمة منتخب سويسرا لكرة القدم للسيدات، والبالغة من العمر 24 عامًا بعد حادث أثناء السباحة في بحيرة كومو في إيطاليا.

وذكر النادي في بيان له: "تم إبلاغنا بأن اللاعبة مفقودة منذ ظهر السبت بعد حادث تعرضت له أثناء سباحتها في بحيرة كومو".

وأضاف: "تواصل الشرطة جهودها في عمليات البحث، نشعر بقلق كبير لكننا لم نفقد الأمل في أن تنتهي الأمور على ما يرام".

وقال النادي إنه على اتصال مع عائلة اللاعبة، ولن يقدم أي معلومات إضافية إلا عند حدوث أمر جديد.