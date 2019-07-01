فيديو غريب لهيفاء وهبي وشقيقتها ردًا على الشائعات

ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على الشائعات التي تخض حالتها الصحية، مؤكدة لمحبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها بصحة جيدة.

ونشرت هيفاء مقطع فيديو ظهرت فيه بكامل جمالها بمكياج لافت وبتسريحة شعر “ويفي” ناعمة، لتدخل عليها شقيقتها وتجلس بقربها فتسألها هيفاء بهدوء “شو بدنا نقول لكل المصرين على الإشاعات الحلوة”، لترد عليها هلا بحركة غريبة في وجهه دون أن تقول أي حرف.

ثم التفتت نحوها وهبي وقالت بعفوية “برافو عليكي هيدا الخل نفس الشي”، في إشارة منها إلى أن الحل الأمثل لكل من يطلق الشائعات والقصص الكاذبة عن حالتها الصحية هو التجاهل والصمت.

وجاء هذا المقطع الطريف كرد مباشر من هيفاء على كل من يصطاد في الماء العكر ويحاول استغلال الوعكة التي إصابتها وأدخلتها إلى المستشفى ولم تكشف إلى الآن عن تفاصيل ما أصابها بوضوح بل اكتفت بطمأنة محبيها وجمهورها بأنها باتت بصحة جيدة.