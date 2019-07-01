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برقم هائل.. إيران تخصب يورانيوم وفقًا للاتفاق النووى

عرب وعالم

ايران
ايران

وكالات حنان حمدتو

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نشرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن "مصدر مطلع"، اليوم الإثنين، قوله إن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في إيران تخطى مستوى الـ300 كيلوغرام.

وقال المصدر للوكالة الإيرانية إن "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعد توزينهم، الأربعاء الماضي، قاموا مرة أخرى اليوم الإثنين بتوزين المواد المخصبة (اليورانيوم المخصب) المنتجة من قبل إيران حيث تخطت السقف المحدد وهو 300 كغم".

وكان مصدر مطلع قد أخبر وكالة "فارس"، السبت الماضي، أن إيران ستتجاوز قريبًا الحد الأقصى الخاص باليورانيوم المدرج بالاتفاق النووي لعدم تلبية اجتماع فيينا لمطالب طهران".

وقال المصدر إن إيران تنوي رفع مستوى مخزونها من اليورانيوم المخصب فور انتهاء مهلة الشهرين على خلفية عدم إحراز اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي تقدمًا كافيًا.

لكنه في الوقت ذاته أكد أن طهران مستعدة لإعادة النظر في تخفيض التزامها بتعهدات الاتفاق النووي في حال تحقيق الدول الأوروبية مطالبها فيما يخص القطاعين النفطي والبنكي.


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