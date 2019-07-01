"بكرى" يشكر هذه الشخصية الإماراتية لوقفها بجوار 30 يونيو

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ضاحي خلفان

مصر

الإخوان

بكري

30يونيو

وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، الشكر إلى مسئول إماراتي كبير، فى ذكرى ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين.

ونشر تغريدة له بـ"تويتر" قال فيها :"في ذكرى ثورة 30 يونيو، التحية والتقدير إلى الفريق ضاحي خلفان، العروبي الذي كان حسابه على تويتر يشعل الجماهير ضد جماعة الإخوان، بعد أن تصدي لها مبكرًا وحذر من تغلغلها في الحياة والمؤسسات المصرية وطمس الهوية ولم يتوقف حتي بعد سقوطها".

وأضاف: "هذه مواقف لاتنسي ، وكم هي كثيرة مواقف الأشقاء، الذين وقفوا معنا في أصعب اللحظات قادة ومفكرين ومواطنين".


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