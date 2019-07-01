» وقفة احتجاجية لمعلمين مؤقتين أمام "الوزراء"

01 يوليه 2019 - 02:26 م

نظم صباح اليوم العشرات من المعلمين المؤقتين وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بعقود جديدة تضمن لهم استمرار في عملهم كمعلمين، بدلاً من انتهائها مع انتهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019.

ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها "عقد جديد" و"جددها ياريس علشان نعيش كويس" و"لا لتشريد 36 ألف معلم" و"شرطة مصر ادعموا معلمي مصر"، "ما الحكمة وراء تشريد المعلمين المؤقتين وثبيت جدد".

وأكد المشاركون حقهم في الحصول على عقد جديد، خاصة أن عددهم 36 ألفا، وأن وزارة التربية والتعليم ستعلن قريبا عن مسابقة جديدة تطلب فيها معلمين آخرين للثبيت، فلماذا لا يتم الاستعانة بهم، خاصة وأنهم انطبقت عليهم الشروط التي وضعتها الوزارة في مسابقة العقود المؤقتة، وهي نفس الشروط التي سيتم على أساسها اختيار المعلمين في المسابقة الجديدة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن مسابقة تم على أساسها اختيار 36 ألف معلم مؤقت لمدة فصل دراسي واحد، على أن ينتهي العقد بانتهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المسابقة المؤقتة للاستعانة بعدد من الخريجين للعمل بنظام العقد المؤقت خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2018-2019 قد انتهت بتاريخ 31 مايو 2019.





