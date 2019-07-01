محمد جبريل يوجه رسالة قاسية لـ"المنتخب"

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رساله

جبريل

وجه المقرئ الشيخ محمد جبريل، رسالة إلى منتخب مصر عقب الفوز بالأمس على منتخب أوغندا وصعوده إلى الدور الثاني بالبطولة الأفريقية.

 وقال في تغريدة له بـ"توتير": "مبارك فوز المنتخب لكنه للأسف غير مقنع والخطوط متقطعة مع بعضها ومفيش جملة حلوة، والشكل الفنى للمنتخب ضعيف جدًا".

وتابع جبريل: "نصيحة للجهاز الفنى ألا يفرح بالفوز ويتغاضى عن إصلاح الأخطاء لأن القادم أصعب، وأرجو أن يكون القادم أفضل لعبًا ونتيجة، وبالتوفيق لمنتخب بلدى الحبيب".

وأضاف: "شكرًا لكم جميعًا لمروركم الكريم ولى رجاء من الأحبة الكرام أن نتحلى ونتخلق بأدب الحوار فالدين فيه فسحة والرياضة جزء من حياتنا اليومية، رزقنا الله وإياكم الفهم السديد والخُلُق الكريم".

وكان المنتخب قد فاز بنتيجة هدفين لأي شي علي فريق أوغندا، في نهائي مباريات الدور الأول.


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