  • الإثنين 01 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر04:16 م
بحث متقدم
ارشيفية

على واحدة ونص.. طلاب ثانوية يحتفلون بانتهاء الامتحانات

ارشيفية

احسب فاتورتك.. أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة

مرسى

النيابة تقدم دليلًا على وفاة مرسى

جبريل

محمد جبريل يوجه رسالة قاسية لـ"المنتخب"

عزت أبو عوف

بالصور.. جنازة "أبوعوف" تبحث عن فنانين

اغتصاب طفل (أرشيفية)

حكايات مرعبة لاغتصاب الأطفال المعاقين ذهنيًا

بكري

"بكرى" يشكر هذه الشخصية الإماراتية لوقفها بجوار 30 يونيو

العصار

"العصار": مصر كانت مخطوفة قبل ثورة 30 يونيو

زايرا وسيم

فنانة شهيرة تعتزل التمثيل: "قادنى للجهل وفقدت إيمانى"

محسن صالح

المدير الفني الأسبق للمنتخب يلمح باعتزال الوسط الرياضي

في اقتحام الحدود

النيابة تقدم دليلًا على وفاة مرسى

قضايا وحوادث

مرسى
مرسى

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

المعارضة السودانية تعلن موقفها من المبادرة الأفريقية

#

"العامة للاستعلامات" ترد على ادعاءات "هيومن رايتس"

#

"بدوي": للموت احترام.. ومرسي ليس شهيدًا

#

حبس متهمين بقتل مواطن لسرقة "توك توك"

محاكمة مرسي

اقتحام الحدود

وفاة مرسي

شهادة وفاة مرسى

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة إعادة محاكمة 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين في قفص الاتهام.

وقدمت النيابة صورة قيد وفاة صادرة من قطاع الأحوال المدنية عن وزارة الداخلية، مثبت بها بيانات المتوفى محمد محمد مرسي عيسي العياط، واسم الام منيرة عبدالدايم حسن وتاريخ الوفاة 17 يونيو 2019 والعمر عند الوفاة 67 عاما و9 أشهر و27 يوما صادرة من مكتب صحة طره التابع لسجل مدني المعادي.

كما قدمت النيابة صوة رسمية من قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة عن العام القضائي 2011/2012.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين. 

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذْ يستولي والد عمر بن عبد العزيز على أموال الدولة! (18)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» على واحدة ونص.. طلاب ثانوية يحتفلون بانتهاء الامتحانات
» احسب فاتورتك.. أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة
» النيابة تقدم دليلًا على وفاة مرسى
» وقفة احتجاجية لمعلمين مؤقتين أمام "الوزراء"
» عمرو دياب ينعى عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة
» زوجة نتنياهو تتفقد أقدم أثر بمدينة القدس الشرقية
» روسيا تحذر الولايات المتحدة من هجوم مستقبلى
» رسالة تحذيرية لرعايا تركيا فى طرابلس
» الجيش الليبي يحذر المدنيين من هذا الأمر
» تظاهرات بعدة دول أوروبية بسبب التغيرات المناخية
» لن تصدق.. سعر آخر فستان لهيفاء وهبي

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى