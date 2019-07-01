مدبولي يتابع مع وزير الري موقف مشروعات تنمية جنوب الوادي

01 يوليه 2019 - 04:31 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، لبحث موقف مشروعات تنمية جنوب الوادي ومحافظة المنيا.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع عرض المخطط العام لأعمال التنمية في منطقة جنوب الوادي، ومنها مزرعة الرياح، وبعض الأنشطة القائمة على المياه الجوفية، وكذا تم عرض نتائج الأبحاث التي أجريت على التربة لتحديد مدى صلاحيتها للأنشطة الزراعية.