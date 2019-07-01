مدرب المنتخب السابق يعلن اعتزال التدريب بسبب الفضائح الأخلاقية

01 يوليه 2019 - 04:35 م

قرر محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، اعتزال العمل الكروي بشكل نهائي بعد رحلة طويلة في مجال كرة القدم استمرت لما يقرب من 50 عامًا .

وكتب ”صالح” عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": أفكر جديا في الاختفاء.. والاستمتاع بما بقي من حياتي في هدوء وصفاء..بعيدا عما يحدث في الوسط الرياضي من تدنٍ أخلاقي ورياء..خمسون عاما وانا ألهث خلف الكرة وتحت الاضواء.. راضيا عما قدمت.. قانعا بما حصلت.. معتذرا لمن أخطأت.. مسامحا من أساء.. تشرفت هنا بأصدقاء ليتني ألقاهم قبل أن يعز اللقاء".