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وزير البترول يستقبل رئيس شركة شلمبرجير العالمية

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كلا من معن رزوقى رئيس شركة شلمبرجير العالمية لمنطقة شمال الشرق الأوسط والمهندس كريم بدوى المدير التنفيذي للشركة بمصر وشرق المتوسط، حيث تم بحث موقف المشروعات المشتركة بين قطاع البترول وشركة شلمبرجير في مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر الأحمر التي تشمل أنشطة المسح السيزمى وتجميع البيانات باستخدام أحدث التقنيات وخبرات شلمبرجير العالمية في إطار العمل على زيادة معدلات الإنتاج وخاصة من الحقول القديمة .

وتضمن اللقاء بحث تقدم العمل في مشروع تجميع البيانات السيزمية باستخدام التقنيات الحديثة في منطقة خليج السويس بهدف إعداد دراسة للمفاهيم الجيولوجية الجديدة التي من شأنها زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطى ، كما تم خلال الاجتماع استعراض الاستفادة من الخبرات والإمكانيات والتكنولوجيات المتقدمة التي تمتلكها شلمبرجير فى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والمشاركة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وتم استعراض مدى التقدم الذى تم فى تنفيذ برنامج المسار السريع لإعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة الذى تم تنفيذه وإلحاق 114 متدرباً به يمثلون المجموعة الأولى بالبرنامج بالتعاون مع شركة شلمبرجير ، وتم مناقشة الإعداد للبدء في تنفيذ عدد من البرامج خلال الفترة القادمة .

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف من خلال إنشاء مركز معلومات يشمل كافة أنشطة الاستكشاف والإنتاج لجمع ومعالجة البيانات باستخدام التقنيات الحديثة تمهيداً لطرح المزايدات من خلال شبكة المعلومات الدولية.

ومن جانبه أكد رئيس شركة شلمبرجير أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من تعزيز الشراكة وزيادة الاستثمارات في ضوء أن مصر لها أولوية في أعمال الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وأن نتائج الأعمال المتميزة التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة في مختلف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج تمثل حافزاً نحو زيادة تواجد الشركة في مصر وأن هناك العديد من الفرص الواعدة لزيادة حجم أعمالها خلال الفترة القادمة

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