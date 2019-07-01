» القبض على نائب رئيس الـ«كاف» بتهمة الاختلاس

خالد الشرقاوي - متابعات
أصدرت المحكمة الفيدرالية النيجيرية أمرا بالقبض على رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" "أمجيه بينيك" لاتهامه باختلاس 8.4 مليون دولار.
وقالت صحيفة "نيشان" النيجيرية إن السلطات النيجيرية ألقت القبض على رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم برفقة 4 مسئولين من اتحاد الكرة وتوجيه تهمة الاختلاس لهم خلال المحكمة.
ويأتي ذلك بعد تأهل منتخب نيجيريا كثاني المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقامة حاليا في مصر.
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