» «صلاح» يكشف عن كتابه الجديد بمعسكر المنتخب

01 يوليه 2019 - 05:03 م

كشف النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن أحدث كتاب قرر قراءته، وذلك خلال تناوله وجبة الإفطار على هامش المعسكر المقام بأحد فنادق منطقة مصر الجديدة .

واستعرض «صلاح»، عبر حسابه بـ«إنستجرام» الكتاب الذي يحمل اسم «فكر وازدد ثراء» للكاتب الأمريكي نابليون هيل، وهو الكتاب الذي صدر للمرة الأولى عام 1937 .

ويتناول الكتاب خلاصة دراسات الكاتب والتي وصل من خلالها لـ 16 قانونًا يتمكن من خلاله الشخص لتحقيق الغنى والثراء المالي والنجاح في المجالات المختلفة، إذ يضم معادلات لتوجيه الأشخاص الذي يرغبون في النجاح في أي مجال وتكوين ثروة، ويعتبره البعض أحد الكتب المهمة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لمعرفة أسرار تكوين الثروات .

ويدخل كتاب «فكر وازدد ثراء» ضمن أكثر 10 كتب التوجيه الذاتي مبيعًا في التاريخ.