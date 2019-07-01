«الأرصاد»: طقس حار ورياح مثيرة للأتربة غدًا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون:

القاهرة «25- 37»

إسكندرية «25 – 32»

قنا «28 – 42»

الأقصر «29– 43»

أسوان «30 – 43»


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