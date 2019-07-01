» إعادة فتح معبر رفح مع غزة بعد إغلاقه 3 أيام

أعادت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، فتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة بشمال سيناء، في كلا الاتجاهين أمام عبور المسافرين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى غزة، بعد إغلاقه 3 أيام متتالية.

وأكد مصدر مسؤول في المعبر، في تصريحات صحفية، أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عبور المسافرين في كلا الاتجاهين، علاوة على توفير عدد إضافي من السيارات لنقلهم بين الجانبين.

يذكر أنه تم إغلاق المعبر يومي الجمعة والسبت الماضيين للعطلة الأسبوعية ويوم الأحد بمناسبة عطلة ذكري ثورة 30 يونيو.