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البنوك تحقق 39.3 مليون جنيه أرباحا في مارس

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ارتفع صافي ربح القطاع المصرفي إلى 39.291 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 24.376 مليار بنهاية مارس السابق عليه بنمو 48%، وفقًا للتقارير الدورية الصادرة عن البنك المركزي.

وأشار التقرير إلى أن صافي الدخل من العائد للبنوك المحلية بلغ 80.361 مليار جنيه بنهاية مارس 2019، مقابل 45.493 مليار بنهاية مارس السابق عليه، بنمو 77%.

وسجل صافي إيرادات النشاط 102.5 مليار جنيه، مقابل 71.03 مليار في الفترة المقابلة، وإجمالي المصروفات 63.2 مليار بنهاية مارس الماضي، مقابل 46.654 مليار في الفترة المقابلة.

وسجل المركز المالي للبنوك المحلية 5.668 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.109 تريليون جنيه بنهاية مارس 2018 بزيادة 559 مليار جنيه تمثل 10.9%.

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