شقيقة ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن حقيقة مرض أختها

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ريهام سعيد وشقيقتها
ريهام سعيد وشقيقتها

محمد فضل- متابعات

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ريهام سعيد

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شقيقتها

صدمت رانيا، شقيقة الإعلامية المصرية ريهام سعيد، جمهورها بشأن مرضها الذي أثار ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية.

وقالت رانيا شقيقة ريهام سعيد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إن أختها ”غير مصابة بمرض جلدي، وأن الأخبار المنشورة مغلوطة بشأن أزمتها الصحية، مبينة أن ريهام مصابة بميكروب شديد داخل أنفها، والخوف من أن ينتشر إلى العين والمخ، وهو أمر ليس له علاقة بالأمراض الجلدية، ما اضطرها للخضوع لعملية دقيقة“.

وأضافت رانيا أن شقيقتها ”تخضع الآن لعلاج مكثف، وإذا لم يكن هناك تحسن، ستسافر لتلقي العلاج الصحيح، وبإذن الله ستكون بخير “.

وتابعت : ”تصحيحًا لبعض المنشورات الخاطئة فيما يتعلق بموضوع إصابتها بميكروب في الجلد، وبالتالي يؤدي إلى تساقط الجلد، أو أنها أصيبت بنفس فيروس مايكل جاكسون، وأن جلدها سيتساقط، وأن مرضها خطير جدًا، فإن هذا الكلام يعتبر من وحي خيال بعض الناس“.

وطالبت شقيقة الإعلامية ريهام سعيد الجميع بعدم المزايدة والمبالغة حول أزمة شقيقتها الصحية، قائلة: ”كفى مزايدة في الكلام، وتأليف الأخبار التي تدمر أسرة كاملة.. عندما يكتب خبر وصية ريهام سعيد الأخيرة قبل وفاتها، فإنهم لا يفكرون أن ريهام لها أم وأب وأخوات وأولاد ربما ينهارون عندما يقرأون خبرًا مثل هذا، أم هو سبق صحفي ولا يهمهم أي شيء آخر“.


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