» تدهور الاتفاق النووي.. إيران تتخطى سقف مخزون «اليورانيوم»

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، تخطي إيران سقف مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب المتفق عليه بموجب الاتفاق النووي.

وأوضحت الوكالة (مقرها فيينا)، في بيان، أنّ مفتشيها تأكدوا من تخطي طهران سقف مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، والمحدد بـ300 كجم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تجاوز السقف، في إطار خفض بلاده التزامها بالاتفاق النووي، ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه، وفرض عقوبات على طهران.

وجاء قرار طهران عقب تحذير أطلقته في 17 يونيو الماضي، حيث قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إنّ بلاده ستزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام، في حال لم تتخذ الدول الأوروبية خطوات ملموسة للحفاظ على الاتفاق.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، وخفضت الأخيرة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، الذي فرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية.