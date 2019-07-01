مفاجأة.. الزمالك يرسل عرضًا رسميًا لضم رمضان صبحي

01 يوليه 2019 - 05:51 م

قدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عرضًا رسميًا إلى مسئولي هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول على خدمات رمضان صبحى بداية من الموسم المقبل.

وأكد مصدر مسئول داخل النادى الأهلي أن الزمالك يزاحم ناديه للظفر بخدمات رمضان صبحي معلقاً: "مسئول زملكاوي رفيع المستوى تواصل مع إدارة هيدرسفيلد لبحث إمكانية ضم رمضان صبحي والاطلاع على مطالب النادي للاستغناء عنه وهو ما أكدته لنا إدارة هيدرسفيلد".

ويعود رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلي إلى إنجلترا خلال الساعات القليلة القادمة، بعد انتهاء إعارة لصفوف القلعة الحمراء، وفشل محاولات شرائه بشكل نهائى أو تجديد إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزى .

ورفع مسئولو الأهلي القيمة المالية لاستعارة رمضان صبحى إلى مليون جنيه إسترليني بدلاً من 750 ألفاً فقط، وهى قيمة العرض الذي رُفض من جانب إدارة هيدرسفيلد.

وأصبحت مسألة شراء الأهلى لرمضان صبحي بشكل نهائي صعبة، بسبب الخلاف الواضح والكبير مع إدارة هيدرسفيلد بشأن شراء اللاعب نهائياً، حيث طلب النادى الإنجليزى 8 ملايين دولار، فيما توقف عرض الأهلى عند 3 ملايين دولار .