وزارة الثقافة تطلق مبادرة «صنايعية مصر»

01 يوليه 2019 - 06:18 م



أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تفاصيل مبادرة " صنايعية مصر " للتدريب المهنى والتى تعيد الحرف التقليدية والتراثية المصرية الى دائرة الضوء وتعمل على احيائها وتأهيل جيل جديد من المبدعين فى هذا المجال ويقوم بتنفيذها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب فى مركز الفسطاط للحرف التقليدية .



قالت عبد الدايم ان اطلاق مباردة " صنايعية مصر " للتدريب المهنى تأتى انطلاقاً من الدور الوطنى الهادف الى صون الهوية والحفاظ على ملامحها المتفردة وضمن الاستراتيجية الهادفة الى تحقيق محاور التنمية المستدامة ، واشارت ان الحرف التقليدية والتراثية أحد مفردات الارث الثقافى ومن الثوابت الراسخة فى الذاكرة حيث تميز المجتمع المصرى على مر العصور بعشرات الانواع من الحرف اليدوية التي توارثتها الأجيال وامست مدلولا للجمال والدقة والإتقان وعلامة للإبداع المحلى ، مضيفة ان المبادرة تهدف الى تنشئة اجيال جديدة من العاملين المهرة وبناء قاعدة انتاجية فى هذا المجال تصبح اساساً لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب يتم استثمار انتاجها فى فتح افاق تجارية عالمية مبتكرة والترويج الخارجى لمصر سياحياً الى جانب نشر قيم الجمال بين ابناء الوطن .



يشار إلى أن مبادرة صنايعية مصر مشروع يهدف الى التدريب على الحرف التقليدية والتراثية فى مجالات ( اعمال النحاس – الصدف – القشرة – الخيامية – الخزف – الحلى التراثية - ) ويستهدف ابناء الوطن من سن 18 حتى 40 عام ويمنح المتدربين به شهادة معتمدة بعد اجتياز فترة التدريب التى تصل مدتها الى 8 شهور وتتم على مرحلتين الاولى للمبتدئين والثانية لرفع كفائة الحرفة وذلك من خلال 52 ساعة دراسية شهرياً منها 16 ساعة للدراسة النظرية و36 ساعة للدراسة العملية والتطبيقية على ان تضم كل دورة من 10 الى 15 متدرب .