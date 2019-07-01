الأردن يطلع على تجربة مصر في التشغيل وخفض نسبة البطالة

01 يوليه 2019 - 06:21 م

زار وزارة القوى العاملة، وفد من وزارتي العمل والصناعة بالمملكة الأردنية الهاشمية ، وممثلين عن برنامج التجارة من أجل التوظيف GIZ ، وبرنامج تعزيز التشغيل ، فضلا عن وحدة تعزيز التشغيل، واتحاد المستثمرين بعمان الشرقية ، وغرفة الصناعة بإربد، للاطلاع على تجربة مصر في تشغيل راغبي العمل ودور الوزارة في خفض نسبة البطالة في مصر.

واستعرضت الوزارة عرض تقديمي عن نشأتها ورؤيتها الممثلة في الوصول إلى معدلات التشغيل المثلى مع حماية ورعاية حقوق العمال، ورفع القدرات التنافسية للعامل المصري بشكل عام، فضلا عن إتاحة كل الإمكانات لتوفير عمالة ماهرة مؤهلة للالتحاق بسوق العمل الداخلي والخارجي.