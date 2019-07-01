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مصر تقدِم مساعدات طبية إلى جزر القُمر

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مصر تقدِم مساعدات طبية إلى جزر القُمر
مصر تقدِم مساعدات طبية إلى جزر القُمر

خالد الشرقاوي - متابعات

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سلم «محمد جابر أبوالوفا»، سفير مصر غير المُقيم لدى جمهورية القُمر المتحدة اليوم الأحد مساعدات طبية ودوائية مُقدَّمة من مصر إلى جزر القمر عبر «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» التابعة لوزارة الخارجية، لمساعدة الشعب القُمري الشقيق على تجاوز الأضرار الجسيمة التي ترتبت على الإعصار «كينيث» الذي ضرب جزر القُمر الشهر الماضى.

وحضر مراسم تسليم المساعدات بن على فولانا عبدالله نائب وزيرة الصحة القُمرية وعدد من كبار المسئولين بوزارة الصحة، وأكد السفير «أبوالوفا» -خلال مراسم تسليم المساعدات- أن مصر حكومةً وشعباً، دائماً ما تقف بجانب الأشقاء في جزر القُمر في كافة الظروف، مبرزاً استجابة مصر السريعة لتقديم المساعدات الطبية والدوائية، لاسيما في ضوء خصوصية العلاقة التي تجمع البلديّن الشقيقيّن.

وأعرب السفير عن تطلُع مصر لدعم الجهود التي تبذلها جزر القُمر لتحقيق التنمية في البلاد ولخدمة مصالح الشعب القُمري الشقيق، الذي يمكن له دائماً أن يثق في دعم ومساندة مصر.

من جانبه، أعرب نائب وزيرة الصحة بجزر القمر عن شكره وتقديره للمساعدات المقدمة من الجانب المصري، والتي تعتبر استمراراً لتاريخ طويل من العلاقات القوية بين البلديّن، فضلاً عن الدعم المصري المتواصل لجزر القُمر، خاصةً في ضوء توجُه عدد كبير من مواطني جزر القُمر إلى مصر للحصول على العلاج والرعاية الطبية.


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