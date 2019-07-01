إيران: سندمر إسرائيل خلال نصف ساعة

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، اليوم الاثنين، إنه سيتم القضاء على إسرائيل خلال نصف ساعة، إذا ما هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران.

وأضاف ذو النور، خلال لقاء مع قناة "العالم" التلفزيونية نقله موقع وكالة "مهر"، أن ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الضربة العسكرية الانتقامية على إيران قبلها بـ 10 دقائق فقط كان خدعة سياسية.

وأوضح النائب الإيراني، أنه إذا توقع (الأمريكان) نجاح هجومهم، فما كانوا ليلغونه، وكان سيحدث بكل تأكيد.

وأشار النائب الإيراني إلى أن قوة إيران هي من خلقت رادعا للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن القواعد العسكرية الأمريكية البالغ عددها 36 قاعدة في المنطقة تخضع "لإشراف إيران".

وأكد البرلماني الإيراني أن بلاده مستعدة للتصدي لأي عدوان، غير أنها لا تنوي مهاجمة أي بلد.