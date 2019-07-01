محافظ الوادى الجديد: طرح 150 ألف فدان أمام المستثمرين بامتيازات جبدة

01 يوليه 2019 - 06:42 م

أكد محافظ الوادى الجديد، محمد الزملوط، الانتهاء من طرح مساحات من الأراضى تصل إلى 150 ألف فدان، أمام المستثمرين الراغبين فى الاستثمار الزراعى بجميع مراكز المحافظة.

وأشار الزملوط، فى تصريح له اليوم ، إلى الانتهاء من زراعة واستصلاح أكثر من 30% من هذه الأراضى، نظرا للتكلفة العالية للاستصلاح وحفر الآبار والزراعة، وأن يجرى استكمال زراعة باقى المساحات على مراحل، مشيرا إلى أن هناك مهلات قانونية لإثبات الجدية.

وأوضح أن التوسع الزراعى بالوادى الجديد يأتى فى إطار توجهات القيادة السياسية، خاصة بعد إطلاق مشروع "المليون ونصف مليون فدان"، والذى ساهم بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية الشاملة على أرض الوادى الجديد خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أنه سيتم منح امتيازات تشجيعية وتيسيرات لكافة المستثمرين سواء من الدول العربية، أو الأجنبية، أو المصريين، للتوسع فى الاستثمار الزراعى والحيوانى بنطاق الوادى الجديد.