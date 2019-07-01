» مصرع 13 شخصا إثر انقلاب حافلة بالأرجنتين

01 يوليه 2019 - 07:56 م

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 45 آخرون، اليوم الاثنين، إثر تدهور حافلة نقل ركاب بولاية "توكومان" في الأرجنتين.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الحافلة انطلقت مساء الأحد من ولاية مندوزا إلى ولاية سانتياغو ديل استيرو قبل أن تنقلب بمدينة مدريد التابعة لولاية توكومان.

وأضافت أن السلطات أرسلت 30 سيارة إسعاف وفرق إنقاذ إلى المنطقة، فيما أفاد شهود عيان أن الرؤية كانت منخفضة جدا في المنطقة التي شهدت الحادث بسبب الظروف الجوية.