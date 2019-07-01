مفاجأة.. ريال مدريد يصرف النظر عن «صلاح» بسبب «ماني»

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ريال مدريد

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صلاح

مانى

قررت إدارة ريال مدريد الإسباني، صرف النظر عن التعاقد مع النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على أن يكون زميله في الريدز السنغالي ساديو ماني هو الهدف الأول، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن ريال مدريد قرر إبرام صفقة تبادلية للحصول على خدمات ساديو ماني مقابل تعاقد الريدز مع أسيسنيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وبينت الصحيفة أن ريال مدريد قرر التعاقد ساديو ماني بعد أن أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، إعجابه الشديد باللاعب الذي توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم بالتقاسم مع محمد صلاح وبيير إيمريك أوباميانج .

ويستغل ريال مدريد حاجة ليفربول للاعب يمتلك إمكانيات أسينيسيو في مركز خط الوسط الهجومي، إضافة إلى أن عمره لا يتخطى الـ23 عاماً، ما يعني أنه في الفترة الأمثل لتقديم أفضل أداء لديه .


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