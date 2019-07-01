أمر باعتقال رئيس اتحاد كرة القدم النيجيري وآخرين

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اعتقال
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متابعات- مصطفى صابر

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كرة القدم

المحكمة الادارية العليا

أمر قضائي

اعتقال رئيس الاتحاد النيجيري

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في نيجيريا، اليوم الاثنين، أمرا قضائيا لإيقاف رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم مع أربعة أخرين من المسئولين وذلك على خلفية إتهامهم باختلاس أموال.

ووفقا لما نشره موقع، "ذا نيشن"، أمرت المحكمة بالقبض على "أماجو بينيك"، رئيس الإتحاد النيجيري بالإضافة إلى كل من سونوسي محمد، سكرتير الاتحاد، وسي أكينومومي وشيهو ديكو نواب لرئيس الإتحاد ويوسف فريش، العضو التنفيذي بالإتحاد.

في وقت سابق، اتهمت المحكمة الفيدرالية المطلوبين باختلاس مبلغ 8.400.000 دولار أمريكي خصصت لتطوير كرة القدم، مقدمة من الإتحاد الدولي لكرة القدم عام 2018، وكانت القضية قيد التحقيق والمحاكمة.

طالب الإدعاء العام من المحكمة إصدار أمرا بالقبض عليهم وذلك بعد غياب المتهمين المتكرر عن حضور جلسات المحكمة.


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