لهذه الأسباب.. ألمانيا ترفع حظر السفر إلى طابا

01 يوليه 2019 - 09:55 م

في خطوة حازت ثناء وإشادة المعنيين بالسياحة المصرية، رفعت ألمانيا، الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي.

صرح بذلك الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية، حيث قال إن وزارة الخارجية الألمانية أدخلت تعديلات على إرشادات سفر السائحين الألمان إلى مصر وتضمنت رفع الحظر المفروض منذ عام 2014 على سفر السائحين الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي.

وأضاف أن هذا التعديل من شأنه زيادة معدلات تدفق السياحة الألمانية إلى منطقه جنوب سيناء، لا سيما بعد نجاح جهود السفارة المصرية ببرلين لتسيير وزيادة عدد رحلات شارتر المباشرة من المدن الألمانية إلى مدينة شرم الشيخ.

وأوضح أن هذا التحول الإيجابي في إرشادات السفر الألمانية تعكس مناخ الأمن والاستقرار الذي تحظى به مصر والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية المتنامية للغاية بين البلدين الأعوام الأربع الأخيرة وبصفة خاصة اللقاءات رفيعة المستوى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

الأمن والأمان

باسم حلقة، نقيب السائحين، قال إن القرار يعكس حجم الأمن والأمان الذي حققته الدولة المصرية خلال الفترات السابقة، مشيرًا إلى أنه لولا ذلك ما اتخذت ألمانيا ذلك القرار الذي يعطي مؤشرات إيجابية.

وأضاف «حلقة»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن القرار سينتج عنه تحفيز الدول الأخرى على زيادة رحلاتها إلى مصر، مؤكدًا أنها تشهد حاليًا حالة من الاستقرار الملحوظ.

نقيب السائحين شدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل جذب مزيد من السياحة، لافتًا إلى أن السياحة تدر دخلًا جيدًا لمصر ومن ثم لا بد من الاهتمام.ًت

أما هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت السياحية ورئيس لجنة التدريب بالغرفة، أشاد بقرار السلطات الألمانية، مؤكدًا أن القرار مفيد للسياحة المصرية، فضلًا عن أنه يدفعها للأمام، خاصة أن السوق الألمانية تعد من أهم الأسواق السياحية لمصر وتصدرت الحركة السياحية العام الماضي على دول العالم كافة.

جهد القيادة السياسية

وكشف وهبة، أسباب عدول السلطات الألمانية عن قرارها برفع الحظر على منتجع طابا السياحي، مشيرًا إلى أن القرار لم يصدر إلا بعد جهد كبير من قبل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

القمة العربية الأوروبية

وأوضح في تصريحات له أن القمة العربية الأوروبية التي عقدت بمصر مؤخرًا، بحضور العديد من الزعماء والقادة الأوربيين وفي مقدمتهم أنجيلا ميركل، والصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها لهم بحرية كاملة وتناقلتها الصحف العالمية ساعدت على اتخاذ ذلك القرار.

الاستقرار السياسي

عضو غرفة المنشآت السياحية نوه بأن حالة الاستقرار سواء السياسي والأمني، كانت أحد العوامل القوية التي دفعت السلطات الألمانية إلى إصدار القرار.

الحملات الترويجية وحضور المناسبات السياحية

وبحسب كلام «وهبة»، فإن الحملات الترويجية والتسويقية التي تقوم بها مصر في منطقة أوروبا خاصة ألمانيا، وحرص مصر على الوجود الدائم في جميع المناسبات السياحية والاقتصادية وفي مقدمتها بورصة برلين ITB ، كانا ضمن الأسباب.

التواجد الدبلوماسي

واعتبر التواجد الدبلوماسي القوي من خلال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في برلين، ودوره المهم في إقناع السلطات الألمانية بأمن وأمان المقصد السياحي المصري على المناطق كافة، أدى إلى إقناع الألمان برفع الحظر على طابا.

فيما أعربت وزيرة السياحة عن ترحيبها بقرار ألمانيا بشأن رفع الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي.

وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية، أن القرار الألماني سيسهم بشكل كبير في زيادة حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر بوجه عام، وجنوب سيناء على وجه الخصوص.

وأشارت إلى أن القرار يعد خطوة إضافية نحو استعادة السياحة المصرية لقوتها وتأكيدًا على مناخ الأمن والاستقرار الذي تحظى به مصر وكذلك العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر وألمانيا.

الحالة الأمنية

وأكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن قرارات الدول الأجنبية برفع حظر السفر عن مصر أو عن أماكن محددة بها، وآخرها ألمانيا، يعكس الحالة الأمنية المطمئنة التي تتمتع بها الدولة.

تنامي العلاقات بين البلدين

وأضاف أن هذه القرارات تعكس نجاح العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية المتنامية للغاية بين مصر وهذه البلدان، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس والوزراء المعنيون لعودة السياحة لما كانت عليه قبل سنوات.

وأوضح «بركات» أن معظم هذه الدول كثيفة الإقبال على المنتج السياحي المصري، وتمثل سوقا تقليدية ثابتة للسياحة المصرية على مدى العام مثل بعض دول الاتحاد الأوربي ودول شرق آسيا، بالإضافة إلى دول أخرى.