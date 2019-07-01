  • الثلاثاء 02 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:31 ص
بحث متقدم
منتخب مصر

مدرب مصر السابق يفتح النار على المنتخب.. هذا ما قاله

فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة

أستاذ اقتصاد يكشف معلومة هامة عن الدعم وحكم الإخوان

عمرو أديب

هذا ما قاله "أديب" على نظام التأمين الصحي الشامل

أرشيفية

لهذه الأسباب.. ألمانيا ترفع حظر السفر إلى طابا

تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة

تعدد الزوجات: أشوفه فى مقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة

ملك المغرب والسيسي

تفاصيل رسالة ملك المغرب إلى «السيسي»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

تطبيق

يستطيع تعرية النساء.. مطالب برلمانية بحظر برنامج «ديب نود»

أرشيفية

مشروع قانون جديد لإنهاء خدمة «الموظف الإخواني»

عادل إمام وعزت أبو عوف

وصية عزت أبو عوف لـ عادل إمام قبل وفاته

الولايات المتحدة تطلع كوريا الجنوبية على نتائج لقاء ترامب وكيم

عرب وعالم

ترامب وزعيم كوريا الشمالية
ترامب وزعيم كوريا الشمالية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ضرب رأس ترامب بالمطرقة.. تعرف على السبب

#

ترامب يحث اليابان على ضخ استثمارات أكبر في بلاده

#

"لصقة" مرنة لتخفيض درجة حرارة الجسم

#

إسرائيل تهدي جزء من الجولان لترامب

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية معلومات مفصلة لكوريا الجنوبية حول نتائج اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ، الأحد، في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.
وأفاد مسؤول في وزارة خارجية كوريا الجنوبية، الإثنين، أن الولايات المتحدة أطلعت كوريا الجنوبية بشكل مفصل على قضايا "هامة" متعلقة بنتيجة اللقاء الذي جمع ترامب وكيم نهاية الأسبوع، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
وأشار المسؤول إلى أن ترامب أطلع نظيره الكوري الجنوبي "مون جاي- إن" على معلومات حول اللقاء، قائلا: "تلقينا بعد ظهر أمس، إحاطة مفصلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".
وذكر أنه تم إطلاع وزير الخارجية الكوري الجنوبي "كانغ كيونغ- هوا" على مخرجات اللقاء بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، دون التطرق إلى من أطلعه أو كيفيه الأمر أو محتوى اللقاء.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بعد لقائه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إنهما "عقدا اجتماعا رائعا للغاية".
والأحد، توجه ترامب إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، حيث تجوّل هناك، قبل أن يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي ويصافح كيم جونغ أون "داخل كوريا الشمالية".
وعقب اللقاء، أعلن ترامب أنه وكيم سيتبادلان زيارة دولة كل منهما في الوقت المناسب. مؤكداً أنه "وجه دعوة لكيم لزيارة البيت الأبيض"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأضاف لقد "تم التوافق على استئناف المحادثات النووية خلال أسابيع، والسرعة ليست الهدف".
وتابع قائلا "لحظة وصولي خط الحدود سألت كيم إن كان بوسعي العبور، ورد قائلا: إنه لشرف".
كما أوضح الرئيس الأمريكي أنهما "سيتناولان في مرحلة ما من المحادثات قضية العقوبات على كوريا الشمالية".
وأشار إلى أن "العقوبات على بيونغ يانغ ستظل قائمة في الوقت الحالي".
وتعتبر زيارة ترامب أول دخول لرئيس أمريكي للدولة التي شابت العلاقات بينها وبين واشنطن توترات على مدار سنوات.
بدورها نقلت "أسوشييتد برس"، عن كيم قوله: زيارة الرئيس دونالد ترامب القصيرة إلى أراضي كوريا الشمالية تحسن العلاقات بيننا.
وأشاد بخطوة ترامب كونه أول رئيس أمريكي يزور كوريا الشمالية، ووصف الأمر بأنه "عمل شجاع وحازم". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذْ يستولي والد عمر بن عبد العزيز على أموال الدولة! (18)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» حكايات «أرزقية» كأس الأمم الإفريقية
» الجندي يوجه رسالة هامة لريهام سعيد وشريف مدكور
» المعارضة السودانية تعلن عن تظاهرات "مليونية" وعصيان مدني
» الجزائر بـ"البدلاء" تحقق الانتصار الثالث على التوالي
» ماني يقود السنغال لاكتساح كينيا بثلاثية في أمم أفريقيا
» مفاجأة.. ريال مدريد يصرف النظر عن «صلاح» بسبب «ماني»
» رئيس سريلانكا: هؤلاء وراء هجمات أبريل الإرهابية
» تونس.. الكشف عن تطورات جديدة بشأن صحة "السبسي"
» السودان.. مطالبات بلجنة تحقيق مستقلة لكشف قتلة "شهداء الثورة"
» مصرع 13 شخصا إثر انقلاب حافلة بالأرجنتين
» المغرب وكوت ديفوار يتأهلان إلى دور الـ16 بإمم إفريقيا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»