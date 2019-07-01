أستاذ اقتصاد يكشف معلومة هامة عن الدعم وحكم الإخوان

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فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة
فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن معدل البطالة ارتفع إلى 13.6 % بعد ثورة 25 يناير.
وتابع الفقي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الطبقة المتوسطة والفقيرة لم يكن يصلها دعم قبل ثورة 30 يونيو»، مشيرا إلى أن التضخم أسفر عن زيادة سعر الدولار بالسوق السوداء.
وأوضح الفقي أن نسبة عجز الموازنة بلغت 8% قبل 25 يناير، بينما ارتفعت إلى 13.7% ما قبل 30 يونيو، مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي انخفض من 36 مليار دولار، إلى 13 مليار دولار خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
وأشاد بدور القوات المسلحة، في حماية وتأمين قناة السويس، في ظل الانفلات الأمني، الذي شهدته البلاد، بعد ثورة يناير.


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