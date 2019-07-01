مدرب مصر السابق يفتح النار على المنتخب.. هذا ما قاله

01 يوليه 2019 - 11:40 م

قال علاء نبيل، مدرب عام منتخب مصر سابقًا، إنه لا يوجد هوية لمنتخب مصر بشكل عام في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالرغم من تحقيق الفوز في الثلاث مباريات التي خاضهما أمام أوغندا وزيمبابوي والكونغو، موضحًا أن التغييرات في كافة المباريات لم تكن صحيحة على الإطلاق.



وأضاف "نبيل"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن التغييرات تكون سلبية بسبب بداية تكوين المنتخب واختيار اللاعبين للمشاركة في البطولة، قائلًا :" الاختيارات لم تكن صحيحة من البداية، والاختيارات دي هي اللي خلتنا نعمل تغييرات سلبية في كل مباراة".

