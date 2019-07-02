» ميليشيا الحوثي تشن هجوم جديد على مطار أبها السعودي

02 يوليه 2019 - 01:33 ص

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، وقوع هجوم إرهابي من ميليشيا الحوثي على مطار أبها السعودي، فجر الثلاثاء.



أوضح المتحدث، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية، أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.

