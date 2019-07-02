مذيعة خليجية تنفجر ضحكًا بسبب كلام غريب قاله ضيفها

أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو مثيرًا للإعلامية العمانية "بيان البلوشي" بعد انفجارها في الضحك بسبب قصيدة ألقاها الشاعر عياد السيابي خلال تواجده ضيفا في برنامجها "من عمان".
وأبدى الضيف امتعاضه الشديد بسبب الضحك المفاجيء للمذيعة التي لم تتمالك نفسها رغم انتهاء القصيدة.
وحاولت "بيان" أن تتظاهر بالجدية وتسأل الضيف عدة أسئلة لكنها في كل مرة كانت تفشل ويداهمها الضحك.
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