مفاجآت مدوية عن انتقال "نيمار" لبرشلونة

عقب الأخبار التي تداولت بشأن انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى فريقه السابق برشلونة من جديد، كشف والده بعض المعلومات عن الصفقة، نافيًا لقاءه مع أندري كوري، أحد مسئولي البارسا، مؤكدًا أنه لم يغادر البرازيل.

وأكد والد نيمار: "في الوقت الحالي هذا لم يحدث، أنا في البرازيل وأمثل ابني هنا وليس في أوروبا في باريس أو برشلونة"؛ فيما نفى أندري كوري مسئول برشلونة لقاءه مع والد نيمار.

وعلى جانب آخر، سيحضر نيمار في الملعب لمساندة زملائه في منتخب البرازيل خلال نصف نهائي كوبا أمريكا الذي يجمعهم بالأرجنتين.