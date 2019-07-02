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شاهد.. عودة الحركة الطبيعية لمطار أبها بعد قصف الحوثيين

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مطار أبها
مطار أبها

وكالات - الدويني فولي

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شاهد.. مطار أبها بعد استهداف الحوثي


عادت الحركة الطبيعية إلى مطار أبها الدولي، في السعودية، بعد تعرضه لهجوم إرهابي ، حوثي فجر اليوم، والذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص حسبما أعلن متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأعلنت إدارة مطار أبها الدولي، أن الحركة الجوية في المطار لم تتأثر وتسير بشكلها الطبيعي بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له فجر اليوم.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأنه عند الساعة الثانية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء (00:35)، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

ولفت المالكي؛ إلى أن الهجوم الإرهابي أدّى إلى إصابة (9 أشخاص) من المدنيين؛ 8 منهم سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية، بإصابات جميعها مستقرة مبدئياً، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

وأضاف، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة دون طيار (مسيّرة)؛ ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين التي تُعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.


وبيّن العقيد المالكي؛ أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورُّط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار (2216) والقرار (2231).


وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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