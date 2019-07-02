» محافظ الإسكندرية: المرأة هي من قامت بثورة 30 يونيو

02 يوليه 2019 - 10:28 ص

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا للمرأة المصرية، حيث إنها سباقة في كل المجالات، وكانت قائدة رائدة في ثورة 30 يوينو، فهي من قامت بالثورة.



وأضاف "قنصوة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "تن"، أن الحملات الصحية التي أطلقت مؤخرًا مثل 100 مليون صحة، ومبادرة صحة المرأة تؤكد أنها نصف المجتمع بل أكثر من نصف المجتمع، فهى الأم والأخت والزوجة والابنة.



وشدد محافظ الإسكندرية على ضرورة أن تحرص كل امرأة على المشاركة في مبادرة صحة المرأة للاطمئنان على صحتها.

