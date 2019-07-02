» شبيهة هيفاء وهبي تقاضيها.. السبب صادم

"يخلق من الشبه أربعين"، مقولة ومثل دارج، لكنه في نفس الوقت هو حقيقة لا يمكن إنكارها حيث إن لكل فرد توأمه ولكنهما ليس لهما أي صلة ببعضهما، وهو ما ينطبق على حالة الفتاة الإيرانية، شبيهة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

إذ رفعت فتاة إيرانية، أمس الإثنين، شكوى ضد المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك بسبب تعرضها للاختطاف والمضايقات نتيجة الشبه بينهما.

وادعت الفتاة في شكواها، أنها اختطفت وتعرضت لمضايقات بسبب شبهها الكبير لهيفاء وهبي، مضيفة أنها تتعرض لحرج كبير بسبب قيامها بنشر صور من دون حجاب ويتصور البعض أن هذه الصورة تعود لها.

وأضافت: "الجميع يرى صور هيفاء، ويعتقد أنني نشرت صوري من دون حجاب".