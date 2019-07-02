» الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية

02 يوليه 2019 - 10:52 ص





صدق الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للإلتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أ ح / أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط العامة للقبول كالآتى :





الكلية الحربية : تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى بشرط أن لا يقل المجموع عن 70 % فأكثر وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2019 عن 21 سنة .





الكلية البحرية : تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى ( الرياضيات – العلوم) بشرط أن يكون الطالب شعبة العلوم قد تحصل على 70 % فأكثر فى مادة الرياضيات بالصف الثانى الثانوى وكذلك القسم العلمى من شهادة الثانوية الأزهرية و الشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط ألا يقل المجموع عن 70 % فأكثر وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2019 عن 21 سنة .





الكلية الجوية : تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى بشرط أن لا يقل المجموع عن 65 % فأكثر وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2019 عن 22 سنة .









الكلية الفنية العسكرية : تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) فقط والقسم العلمى من شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70% فأكثر فى مادتى الفيزياء والرياضيات وألا يقل المجموع الكلى عن 92% فأكثر وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2019 عن 21 سنة .









كلية الدفاع الجوى : تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط ومن شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط ألا تقل النسبة المئوية لمادة الفيزياء والرياضيات عن 70% فأكثر و ألا يقل المجموع الكلى عن 85% فأكثر وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2019عن 21 سنة .





كلية الطب للقوات المسلحة : تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم) من ( الذكور ) فقط وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط ألا يقل المجموع الكلى عن 95 % فأكثر وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2019 عن 21 سنة .







المعهد الفني للقوات المسلحة : فيقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبة (الرياضيات - العلوم) والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمى وحملة الثانوية الصناعية نظام 3 و5 سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربى فقط أو معهد الدون بوسكو تخصصات ( الميكانيكا – الكهرباء ) فقط وألا يقل المجموع الكلى لطلبة الثانوية العامة عن 60 % فأكثر والثانوية الصناعية عن 75 % فأكثر وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2019 عن 21 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية ثلاث سنوات و22 سنة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ويقبل الطلبة الحاصلين على أعلى من الشهادات المذكورة فى مجالات ( الهندسة – التكنولوجيا ) وسيراعى شرط السن أثناء التقديم للحاصلين على هذه الشهادات حيث يسمح بعامين إضافيين للطلبة المقيدين فى دراسات عليا حتى 23 سنة .





على أن يتم سحب ملفات القبول من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 / 7 / 2019، ومن المكاتب الفرعية بالإسكندرية بنادى الفتح الإجتماعى بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومكتب أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية ويتم العمل بمكاتب التنسيق الخارجية فور إنتهاء حفل تخرج الدفعة ( 113 ) حربية ومايعادلها من الكليات العسكرية ، ويقتصر العمل بالمكاتب الخارجية على سحب وإستلام ملفات القبول فقط .





الشروط العامة للقبول

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أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين الجنسية وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخرى ، أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من عام واحد بشرط أن يكون مقيداً بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد وأن يكون قد إجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح ويسمح للطلبة الحاصلين على المؤهل عام 2017 بالتقدم للكلية الجوية فقط .









وأن يكون حسن السير والسلوك ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف ، كما يشترط أن يكون غير متزوجاً أو سبق له الزواج وأن يتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته ، وألا يكون قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى كلية – معهد عسكرى – مدرسة عسكرية وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وألا يقل الطول للذكور لكل الكليات عن 170 سم ( عدا الكلية الجوية فيسمح للطول حتى 158 سم كحد أدنى ) .





وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية أثناء الإختبارات ، وأن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح وتفوق ولا يجوز إعادتها فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم إجتيازه الإختبارات ، وأن يجتاز إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة بنجاح من إرتفاع ( 7.5 متر ) بدون تردد ومن المرة الأولى وفى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوانى من إصدار الأمر بالقفز ، وأن يجتاز الإختبارات النفسية والمعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية وكذلك كشف الهيئة وفقاً لتقييم لجنة الإختبار وأن يجتاز إختبار العرض الطبى العام والتحاليل الطبية المتقدمة والتى تشمل أيضا التحاليل التخصصية المتقدمة ، كما يحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بعد المعادلة الخاصة بالمجموع ، ومن الأوراق المحتم على الطالب إحضارها القيد العائلى للوالد و(القيد العائلى للجد للوالد / القيد العائلى للجد للوالدة ) ويجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار هذه الأوراق من الآن نظراً لأن إستخراجها يتطلب وقت طويل مما قد يؤدى إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول .



