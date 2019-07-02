مستشار بن زايد: "لسه بنتعلم من خلفان"

أعرب الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله المستشار السابق لولي عهد أبوظبي عن إعجابه الشديد بقائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان تميم، وذلك على خلفية ترويجه بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قام بتزوير شهادته الجامعية.

وكتب "عبدالله" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي، على "تويتر": "ومنك نتعلم ونستفيد بو فارس. والآن قد تكون شهادة كبيرهم أردوغان مزورة أيضا".

وجاء هذا ردًا على تغريدة "خلفان" بشأن الإخوان والشهادات المزورة، حيث روى الأخير في تغريدته: "قال لنا الدكتور عبدالستار المليجية في محاضرة ألقاها عن الإخوان وهو أستاذ في العلوم وكان عضوا في التنظيم لأكثر من أربعين عاما قال الإخوان لا يفقهون في جانبين السياسة والدين.. قلت في السياسة علمنا ولكن في الدين كيف.. قال السواد الأعظم ممن أتوا منهم الخليج كانوا يحملون شهادات مزورة".

وكان قد روج مستشار ولي عهد أبوظبي، إلى اتهام النظام السوري، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتزوير شهادته الجامعية.

ونشر عبد الخالق عبد الله، تقريرا للتلفزيون السوري الرسمي، يتهم أردوغان بتزوير شهادته، استنادا إلى تصريحات لبعض المعارضين للرئيس التركي.

وعلق عبد الله: "شهادة أردوغان الجامعية مزورة، وفِي حال ثبوت ذلك في المحكمة فسيعتبر رئيسا غير شرعي لتركيا، وتصبح جميع قراراته لاغية".

وفي رده على انتقاد المتابعين له، لاستشهاده بالنظام السوري للتشكيك بشهادة أردوغان، قال عبد الله: "ليس المهم المصدر، بل المعلومة عن شهادة أردوغان المزورة التي أصبحت قيد التحقيق"