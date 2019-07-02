» إطلاق صاروخ روسى على شمال قبرص

02 يوليه 2019 - 11:07 ص

سقط صاروخ روسي، أُطلق من سوريا، في جمهورية شمال قبرص التركية عن طريق الخطأ، حسبما قال مسئولون.

وقال وزير خارجية قبرص الشمالية، قدرت أوزرساي، إنه من المرجح أن يكون صاروخ الدفاع الجوي قد أُطلق خلال ما يشتبه بأنها كانت غارات جوية إسرائيلية على سوريا.

وسقط الصاروخ في منطقة جبلية إلى الشمال من العاصمة نيقوسيا، على بُعد 225 كيلومتراً من الساحل السوري، واشتعلت النيران في منطقة سقوط الصاروخ.

وقُتل أربع مدنيين على الأقل في الغارات الجوية التي استهدفت الأراضي السورية.

وقال الجيش السوري إنه "تصدى" للطائرات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية قرب العاصمة دمشق، وقرب مدينة حمص.

ولم تقع أي خسائر بشرية جراء الصاروخ الذي سقط على بُعد 20 كيلومترا من نيقوسيا.

لكن وسائل الإعلام القبرصية نقلت عن سكان المنطقة إنهم رأوا نوراً ساطعاً في السماء، ثم سمعوا دوي ثلاثة انفجارات.

وكتب أوزرساي في تدوينة على موقع فيسبوك: "إن التحقيق الأولي يُظهر أن صاروخ روسي الصنع، مصدره الدفاعات الجوية السورية التي تصدت للغارات التي استهدفت البلاد الليلة الماضية، حلق إلى مداه الأقصى حتى استقر في بلادنا بعد أن أخطأ الهدف".

وأضاف أنه من المرجح "أن تكون الانفجارات وقعت في الجو بدليل عدم وجود حفرة ناجمة عن إنفجار الرأس الحربي للصاروخ، فالقطع التي وقعت في عدة مواقع تدل على أن الصاروخ انفجر في الهواء قبل الارتطام بالأرض".