"بونجاح" يكشف تفاصيل التفاوض مع القلعة الحمراء

02 يوليه 2019 - 11:48 ص

تحدث نجم منتخب الجزائر ونادي السد القطري بغداد بونجاح عن مفاوضاته مع النادي الأهلي ونادي الزمالك.

وصرح بونجاح عبر قناة تايم سبورتس: "ارتباط اسمي بالاهلي والزمالك يشرفني كثيرا، ولكن لا يوجد أنباء مؤكدة بل مجرد كلام يتردد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف المهاجم الجزائري "أنا متواجد الآن في الدوري القطري وفي فترة أخرى قد أكون متواجدا في الدوري المصري، إنه أمر وارد في كرة القدم".

واستدرك بونجاح: "لكن انتقالي للأهلي والزمالك في هذا الوقت مستحيل لعدة أسباب ".

وفسر بغداد في ختام تصريحاته "أنا مرتبط بتعاقد مع نادي السد، وتنتظرنا تحديات كبيرة في الدوري القطري ودوري أبطال آسيا ".

ويقود مهاجم النجم الساحلي السابق الخط الأمامي لمنتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر حاليا .

بونجاح افتتح أهداف الجزائر في العرس الإفريقي، فقد لعب بشكل أساسي في مباراتي كينيا والسنغال قبل أن يشارك كبديل في مباراة تنزانيا .

المهاجم المتألق سجل 39 هدفا مع السد في الموسم المنصرم.