من ذوي الاحتياجات الخاصة.. والوظيفة "عمدة"

02 يوليه 2019 - 11:54 ص

"رب ضارة نافعة" مثل شعبي تداول ذكره الأجيال عاما بعد عام، ولكنه لم يكن يعني شيئا لـ "ناجح الضوي" قبيل يونيو من هذا العام، ولكنه اليوم يعني له الكثير، بعد اختياره عمدة لقريته النجوع قبلي بمركز إسنا جنوبي الأقصر، ليصبح أول عمدة من ذوي الاحتياجات الخاصة على بر مصر.

"العمدة ناجح الضوي" الذي اضطر لبتر ذراعه اليسرى في 2009، بعد حادث سير، لم يكن يعلم أن تلك الضارة التي لحقت به، ستحقق له الحلم الذي حلم به منذ الصغر، وهو تولي منصب العمودية، الذي حاول قنصه في 2004، حين تقدم بطلب لتولي المنصب، ولكن طلبه قوبل بالرفض حينذاك، ليدخر له الله تحقيق هذا الحلم كجائزة لصبره.

ولد أول عمدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، في الـ25 من أكتوبر عام 1964 بقرية النجوع قبلي شمال مدينة إسنا، وتخرج من معهد فني تجاري، وكان يعمل مراجع حسابات بمنطقة الإصلاح الزراعي بالمطاعنة بمركز إسنا، ولديه خمس أبناء.

وتنافس للفوز بمنصب العمودية في قريته النجوع قبلي مع عمدة القرية السابق عبد العال أبو الحسن أحمد عبد الله، واثنين آخرين هم : ( محمود علي محمود ومصطفى أبو العلا)، ليتم اختياره من قبل لجنة مديرية أمن الأقصر، ويتم اعتماده من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في يونيو من هذا العام.

ويعتقد الضوي أن بلده مصر أنصفته باختياره لمنصب عمودية قريته، وأن اختياره كشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن صعيد مصر، يعد رسالة من الدولة المصرية إلى الشعب، بأن "عهد التهميش قد انتهى".

وأضاف أن إعاقته الحركية وبتر ذراعه الأيسر منحة وليست محنة متابعا "، كل ما يمر به الإنسان من ابتلاءات هي اختبارات ربانية، يتبعها الفرح والسعادة حال صبر الإنسان.

وتتابع قائلا : " لم يدور بخلده يوما، أن تكون تلك الإعاقة التي آلمته وكانت سببا في حزنه وألمه أن تكون السبب وراء سعادته وتحقيق حلمه، وباعثًا لفخره "فلولا إصابتي لم أكن أتشرف بأن أصبح أول عمدة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر".

يقول صاحب الـ55 عاما، إنه رغم إعاقته وظنه أن حلمه "بعيد المنال" لم يشعر يومًا باليأس، وأنه كان دومًا ساعيًا لتحقيق هذا الحلم، فهو يطمح منذ الصغر لخدمة أبناء قريته.

كما أشار إلى أن صعيد مصر قد حظي بنصيب الأسد من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أطلقها السيسي في 2018، مشيدا بدور السيسي في الوقوف مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة في الحصول على حقوقهم على كافة المستويات.

وأوضح أن هناك انحيازا واهتماما كبيرا إلى قضايا ذوي الإعاقة من قبل السيسي، لتحسين أوضاعهم، من خلال إجراءات وقرارات تعيد لهم حقوقهم بعد فترة طويلة من التهميش.

من جانبه قال إبراهيم أحمد سكرتير المجلس القومي لشئون الإعاقة سابقا، إن اختيار ناجح الضوي ليصبح أول عمدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، هو تأكيد على استجابة وزارة الداخلية لتوجيهات الرئيس السيسي في تحقيق التمكين المجتمعي والمشاركة السياسية والدمج لذوي الاحتياجات الخاصة وعدم تهميشهم.





