تفاصيل تفاوض الزمالك مع "رمضان صبحي"

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صبحي
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عمرو محمد-متابعات

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دخلت إدارة نادي  الزمالك في مفاوضات جادة للحصول على خدمات اللاعب رمضان صبحي، خلال انتقالات الصيف المقبلة، من خلال تقديم عرض رسمي لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي بشأن التعاقد مع اللاعب، الذي قضى الموسم المنتهي معارًا للنادي الأهلي.

ووفق مصادر قريبة من اللاعب فإن رغبة رمضان صبحي، صدمت الزمالك، حيث أكد رفضه القاطع، مؤكدا تمسكه بالنادي الأهلي، ما أضعف موقف القلعة البيضاء، وقال اللاعب بحسب المصادر إن "الأهلي هو اختياري الوحيد داخل مصر، ولن أرتدي فانلة أخرى بخلاف الفانلة الحمراء "، وفقا لموقع "الوطن" الرياضي.

وظهر اسم رمضان صبحي بالقلعة البيضاء، نظرًا لأن مصطلح "صفقة تاريخية" ارتبط فى السابق بانتقال عبدالله السعيد لنادي الزمالك من غريمه التقليدي النادي الأهلي، إلا أن الأمر فشل بتجديد اللاعب عقده وانتقاله لأهلي جدة السعودي، ومن هنا ظهر اسم رمضان صبحي بصفته أحد نجوم القلعة الحمراء، مع إمكانية للتفاوض على ضمه من هدرسفيليد الإنجليزي، في ضربة موجعة للغريم التقليدي، بعد حديث مرتضى عن "صفقة تاريخية" للزمالك خلال الفترة المقبلة .


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