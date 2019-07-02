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روسيا: على إيران عدم الانجراف وراء العواطف

عرب وعالم

ايران وموسكو
ايران وموسكو

متابعات- حنان حمدتو

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 طالبت موسكو طهران، اليوم الثلاثاء، إلى "عدم الانسياق وراء العواطف" واحترام الاتفاق النووي.

وقالت روسيا بالأمس إن إيران تجاوزت السقف المحدد لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب يدعو إلى "الأسف"، لكنها عزت ذلك إلى تصرفات الولايات المتحدة.

وكانت قد أعلنت إيران في وقت سابق الاثنين أنها "تجاوزت سقف الـ300 كلغ" من مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي.

وذكر نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء: "هذا بالطبع يدعو للأسف ولكن علينا أن لا نبالغ في تصوير الوضع".

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