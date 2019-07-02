القصة الكاملة لقفز طالبة ثانوي من النافذة

02 يوليه 2019 - 12:51 م



روى شريف سيد، والد طالبة الثانوية العامة التي قفزت من النافذة بعد منعها من دخول دورة المياه بالثانوية العامة، تفاصيل الواقعة قائلا "إن ابنته نقلت للمستشفى بعد سقوطها من النافذة، وتبين إصابتها بكسر في الفقرة الأولى والثانية من الفقرات القطنية".



وكشف "سيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 االصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تفاصيل إصابة ابنته، موضحا أنها كانت تعاني من نزلة معوية، وعندما طلبت من الملاحظين أن تتوجه لدورة المياه قال أحدهم لها: "أنتِ بالذات مش هتروحي".



وأضاف: "ابنتي قالت للمراقب مش قادرة، وخرجت من الديسك، وطلعت فوق ديسك موجود أمام لجنتها، وقالتلهم تاني عايزة أروح الحمام يعني أنط من الشباك أروح حمام الحوش، فالمراقب قالها لو بنت راجل نطي، فوقعت من الشباك"، منوها بأنه تقدم ببلاغ في المراقب.

