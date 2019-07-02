» تصميم طائرة تعمل برا وبحرا وجوا

02 يوليه 2019 - 01:06 م

توصل مهندس أمريكي من قطاع الطائرات التابع للبحرية الأمريكية NAWCAD ، في تصميم طائرة “هجينة” أشبه بالمركبات الفضائية، قادرة على الملاحة بسرعات هائلة في الجو.

وقال المهندس انها الطائرة يمكن أن تنطلق إلى الفضاء الخارجي وتستطيع الإبحار أيضا، باستخدام نظام دفع كهرومغناطيسي غير مسبوق، مشيراً أنه حصل على براءة اختراع بعنوان "طائرة تستخدم جهاز خفض الكتلة عبر القصور الذاتي” .

وذكر أن المركبة سيمكنها الدوران حول نفسها داخل مجال “كمي” باستخدام التكنولوجيا، فيما يمثل خطوة مغايرة لما تنص عليه قوانين الفيزياء المعروفة حتى الآن.

ومن الناحية النظرية، ستسمح تلك التقنية للمركبة بالتحرك عبر الجو والبحر والفضاء، دون الخضوع لأي من تأثيرات الديناميكا الحرارية، أو الديناميكا المائية في حالة الإبحار، وسيتم استخدامها في رصد وصد أي مركبات تبدو وكأنها فضائية غريبة.