ترامب يأمر بنزول الدبابات لشوارع واشنطن.. ما السبب؟

02 يوليه 2019 - 01:06 م

في إطار الاحتفالات بيوم الاستقلال، الموافق يوم 4 يوليو، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عرض دبابات حقيقية في واشنطن بمناسبة الاحتفال.

وقال ترامب: "سيكون يوم 4 يوليو، يوما ممتازا في واشنطن، هذا لم يحدث بعد، سيكون خاصا، وستكون لدينا طائرات في السماء، وأفضل مقاتلات في العالم وطائرات أخرى أيضا. وستعرض الدبابات في الشارع".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يجب أن نكون حذرين للغاية مع الدبابات، لأن الطرق عادة لا تحب أن تسير دبابات ثقيلة عليها. لذلك يتعين علينا وضعها في أماكن معينة، ولكن لدينا أحدث دبابات من طراز "شيرمان" وأحدث دبابات من طراز "أبرامز".

عادةً ما يصف ترامب قاذفات الجيل الخامس "إف-35" بأفضل مقاتلات في العالم. منذ بعض الوقت، حلقت إحدى هذه الطائرات فوق البيت الأبيض للاحتفال بتوقيع ترامب والرئيس البولندي أندريه دودا على وثيقة بشأن توريد هذه الطائرات إلى وارسو.

استخدمت دبابات شيرمان في الحرب العالمية الثانية وتوقف إنتاجها في عام 1945.