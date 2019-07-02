  • الثلاثاء 02 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:47 م
بحث متقدم
طالبة

القصة الكاملة لقفز طالبة ثانوي من النافذة

منزل صالح

تطور خطير.. الحوثي يهدم منزل "علي صالح"

نافعة

"نافعة" يهاجم الإخوان بسبب 30 يونيو

ترامب

ترامب يأمر بنزول الدبابات لشوارع واشنطن.. ما السبب؟

صبحي

تفاصيل تفاوض الزمالك مع "رمضان صبحي"

بشار وأبو مازن

مصحف بماء الذهب.. هدية الأسد لـ"أبو مازن"

اهلي

بالأرقام.. تفاصيل انتقال "كهرباء" للقلعة الحمراء

حياة كريمة

"حياة كريمة" تنقذ 1538 من أطفال الشوارع وكبار السن

بونجاح

"بونجاح" يكشف تفاصيل التفاوض مع القلعة الحمراء

العمدة

من ذوي الاحتياجات الخاصة.. والوظيفة "عمدة"

ترامب يأمر بنزول الدبابات لشوارع واشنطن.. ما السبب؟

عرب وعالم

ترامب
ترامب

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

دعوات لفتح المقابر للنساء في السعودية.. ما السبب؟

#

الصين تهدد أمريكا بسبب التصعيد التجاري: سنرد بقوة

#

تفاصيل مثيرة.. هذا ما يفعله ترامب داخل الطائرة

#

ترامب يطالب بمحاكمة وزير خارجية أوباما

ترامب

يوم الاستقلال

دبابات حقيقة

في إطار الاحتفالات بيوم الاستقلال، الموافق يوم 4 يوليو، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عرض دبابات حقيقية في واشنطن  بمناسبة الاحتفال.

وقال ترامب: "سيكون يوم 4 يوليو، يوما ممتازا في واشنطن، هذا لم يحدث بعد، سيكون خاصا، وستكون لدينا طائرات في السماء، وأفضل مقاتلات في العالم وطائرات أخرى أيضا. وستعرض الدبابات في الشارع".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يجب أن نكون حذرين للغاية مع الدبابات، لأن الطرق عادة لا تحب أن تسير دبابات ثقيلة عليها. لذلك يتعين علينا وضعها في أماكن معينة، ولكن لدينا أحدث دبابات من طراز "شيرمان" وأحدث دبابات من طراز "أبرامز".

عادةً ما يصف ترامب قاذفات الجيل الخامس "إف-35" بأفضل مقاتلات في العالم.  منذ بعض الوقت، حلقت إحدى هذه الطائرات فوق البيت الأبيض للاحتفال بتوقيع ترامب والرئيس البولندي أندريه دودا على وثيقة بشأن توريد هذه الطائرات إلى وارسو.

استخدمت دبابات شيرمان في الحرب العالمية الثانية وتوقف إنتاجها في عام 1945.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذْ يستولي والد عمر بن عبد العزيز على أموال الدولة! (18)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تصميم طائرة تعمل برا وبحرا وجوا
» "العسكري السوداني" يعتقل قناصة أم درمان
» روسيا: على إيران عدم الانجراف وراء العواطف
» "سامسونج" تكشف الستار عن هاتفها الجديد
» "المشاط" تغادر إلى جنيف للمشاركة كمتحدثة لمنظمة التجارة العالمية
» إطلاق صاروخ روسى على شمال قبرص
» الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية
» مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا بحريًا جويًا مشتركًا بالبحر المتوسط
» "علام" يوجه رسالة حادة إلى الاحتلال الإسرائيلى
» شبيهة هيفاء وهبي تقاضيها.. السبب صادم
» محافظ الإسكندرية: المرأة هي من قامت بثورة 30 يونيو

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»