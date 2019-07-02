  • الثلاثاء 02 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:47 م
بحث متقدم
طالبة

القصة الكاملة لقفز طالبة ثانوي من النافذة

منزل صالح

تطور خطير.. الحوثي يهدم منزل "علي صالح"

نافعة

"نافعة" يهاجم الإخوان بسبب 30 يونيو

ترامب

ترامب يأمر بنزول الدبابات لشوارع واشنطن.. ما السبب؟

صبحي

تفاصيل تفاوض الزمالك مع "رمضان صبحي"

بشار وأبو مازن

مصحف بماء الذهب.. هدية الأسد لـ"أبو مازن"

اهلي

بالأرقام.. تفاصيل انتقال "كهرباء" للقلعة الحمراء

حياة كريمة

"حياة كريمة" تنقذ 1538 من أطفال الشوارع وكبار السن

بونجاح

"بونجاح" يكشف تفاصيل التفاوض مع القلعة الحمراء

العمدة

من ذوي الاحتياجات الخاصة.. والوظيفة "عمدة"

كيف كان "واتس آب" عاملا رئيسيا بأشهر قضية عسكرية أمريكية؟

الصفحة الأخيرة

الوسشيال
الوسشيال

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

شركة إسرائيلية تتجسس على «واتس آب».. وطلب عاجل للمستخدمين

#

القضاء الألماني يحقق في صفقة بيع غواصات لإسرائيل

#

خاصية جديدة لـ"واتس آب" تمنح السرية التامة لمستخدميه

بدأت المحكمة العسكرية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إجراءات الانتهاء من قضية إدوارد جالاجر، الضابط بالقوات الخاصة للبحرية الأمريكية، المعروفة باسم “نيفي سيلز”، والمتهم بارتكاب جرائم حرب.

ووفقا  لـ الديلي ميل البريطانية، فإن المتهم ارتكب جرائم حرب في العراق عام 2017، عبارة عن 40 جريمة بما في ذلك قتل سجين يبلغ من العمر 17 عامًا ومحاولة قتل اثنين من المدنيين العراقيين أثناء تواجدهما في الموصل.

وذكرت الديلي ميل كيفية كشف تلك الجرائم عن طريق مجموعة سرية على تطبيق الواتساب الذي أنشاه الضباط المنتمين لوحدة نيفي سيلز للحديث فيما بينهم عن الأمور التي جرت خلال فترة خدمتهم.

وأكدت الصحيفة أن القضية بدأت في مارس 2018، حينما طالب سبعة من أعضاء فريقه باجتماع مع قائد القوات لمناقشة سلوك جالاجر المزعوم أثناء خدمتهم، والعجيب أنه تم منحه النجم البرونزي بعد أيام. وبدأت التحقيقات بعد شهر من هذا التاريخ.

وقالت الضحيفة:أسرت القوات العراقية مقاتلًا عدوًا مصابًا في ساقه وبدا أنّ عمره يناهز 15 عامًا. وبحسب إفادة عنصرين من وحدة “نيفي سيلز” وردتا في القرار الاتهامي فبينما كان طبيب يوصي بطرق علاج الفتى، اقترب جالاجر من الأسير من دون أن يقول شيئا وطعنه المرة تلو الأخرى بسكين في رقبته وصدره إلى أن أجهز عليه.

وفي السياق ذاته أنكر جالاجر جميع التهم الموجهة إليه وادعى أنها مجرد افتراءات من الضباط الذين كانوا يعملون تحت إمرته ووصفوه بأنه متعطش للدماء وكان يظن في نفسه إله في ساحة المعركة. فيما أذهل أحد الشهود الحاضرين وقاعة المحكمة حيث اعترف على نفسه بارتكاب جريمة قتل خلال خدمته، إلا أنه لن يتعرض للمحاكمة بسبب برنامج حماية الشهود ، وفقا لما نقلته صحيفة المرصد السودانية .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذْ يستولي والد عمر بن عبد العزيز على أموال الدولة! (18)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تصميم طائرة تعمل برا وبحرا وجوا
» "العسكري السوداني" يعتقل قناصة أم درمان
» روسيا: على إيران عدم الانجراف وراء العواطف
» "سامسونج" تكشف الستار عن هاتفها الجديد
» "المشاط" تغادر إلى جنيف للمشاركة كمتحدثة لمنظمة التجارة العالمية
» إطلاق صاروخ روسى على شمال قبرص
» الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية
» مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا بحريًا جويًا مشتركًا بالبحر المتوسط
» "علام" يوجه رسالة حادة إلى الاحتلال الإسرائيلى
» شبيهة هيفاء وهبي تقاضيها.. السبب صادم
» محافظ الإسكندرية: المرأة هي من قامت بثورة 30 يونيو

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»